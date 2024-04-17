В тиарах и вечерних нарядах: королева Матильда и герцогиня Мария Тереза на приеме

Великий герцог Люксембурга Анри и его супруга герцогиня Люксембурга Мария Тереза находятся с визитом в Бельгии.

Княжеская чета вместе с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой присутствовали на государственном банкете в замке Лакен в Брюсселе.

Королева Матильда появилась на мероприятии в вечернем платье, расшитом бисером, в тиаре, серьгах-люстрах и с бриллиантовым колье на шее. У нее была красивая прическа и вечерний насыщенный макияж на лице.

Великая герцогиня Мария Тереза была в черном наряде с розовой накидкой сверху и обута в туфли на каблуках. У нее на шее красовалось колье с крупными голубыми камнями, а в ушах были серьги с этого же гарнитура, а на запястьях по браслету. Герцогиня также надела тиару, а на ордене у нее была прикреплена крупная брошь в виде цветка. Мария Тереза сделала укладку и макияж.

Королева Матильда и великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза / Фото: Getty Images

Мужчины были одеты в военную форму. Кстати, герцог Люксембурга и король Бельгии являются двоюродными братьями. А еще празднуют дни рождения друг за другом. Вчера, 16 апреля 69 лет исполнилось Анри, а 15 апреля отпраздновал 64-летие король Филипп.

Королева Матильда, великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, великий герцог Люксембурга Анри и король Филипп / Фото: Getty Images

16 апреля также отпраздновала свое 16-летие младшая дочь Филиппа и Матильды – принцесса Элеонора.

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