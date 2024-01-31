В тиарах и вечерних платьях: шведские королевские дамы блистали на торжественном ужине

По приглашению Его Величества Короля Карла Густава президент Эммануэль Макрон вместе со своей супругой мадам Брижит Макрон посетят Швецию с государственным визитом 30–31 января 2024 года.

Целью государственного визита является дальнейшее укрепление и развитие отношений между Швецией и Францией. Он также направлен на стимулирование углубленного сотрудничества в таких областях, как инновации и экологический переход, а также оборона и безопасность в ближайшем регионе.

По традиции сперва состоялась традиционная церемония встречи президентской четы. Позже король Карл Густав и президент Макрон осмотрели гренадерскую роту лейб-гвардии, и прозвучали национальные гимны.

А вечером король и королева устроили торжественный ужин для президентской четы Франции. Ужин был подан в галерее Карла XI в Кунгле, Бальном зале замка.

Королева Сильвия появилась на приеме в фиолетовом платье Georg et Arend и в Cameo Tiara, ее старшая дочь кронпринцесса Виктория надела платье от H&M и Наполеоновскую тиару, а невестка королевы – принцесса София блистала в платье Lars Wallin и своей свадебной тиаре, которую часто надевает на торжественные банкеты.

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Приглашенными гостями были французская делегация, представители Швеции, шведы, имеющие особые связи с Францией и другие гости. Снимками и видео поделились на официальной странице в Instagram шведской королевской семьи.

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