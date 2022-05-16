В тиаре и платье со стразами: в королевском аккаунте поделились новым "фото дня" Елизаветы II

В тиаре и платье со стразами: в королевском аккаунте поделились новым "фото дня" Елизаветы II

Королевский аккаунт продолжает публиковать ежедневно "фото дня" в рамках анонсированной акции в честь 70-летнего правления королевы Елизаветы II.

В июне 2022 года пройдут масштабные празднования юбилея, в которых примет участие и сама Елизавета II. Вопреки проблемам монарха с мобильностью публика все-таки ожидает увидеть свою королеву на балконе Букингемского дворца вместе с другими родственниками.

Тем временем в Instagram Ее Величества продолжается акция: в течение 70 дней в блоге королевы будут публиковать разные ее снимки, знаменующие каждый из 70 лет правления.

"Королева приветствует гостей на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

В 2004 году умерла черепаха по имени Тимофей. Он был последним выжившим в Крымской войне, закончившейся в 1856 году", - гласит подпись под фотографией.

Напомним, вчера Ее Величество лично присутствовала на Виндзорском конном шоу "Галопом по истории". На мероприятие монарх приехала с тростью, и публика аплодировала королеве стоя, когда она вышла из автомобиля. Сопровождал ее младший сын принц Эдвард, а его дочь - леди Луиза - управляла повозкой герцога Эдинбургского во время шоу.

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