В тиаре и вечернем платье: кронпринцесса Мэри зажгла на рок-концерте в честь дня рождения сына

Праздник был организован в честь 18-летия ее старшего сына – принца Кристиана. На него съехались многие европейские королевские гости.

Торжественный гала-ужин состоялся во дворце Кристиансборг в субботу, а после официального банкета была вечеринка. Мать Кристиана – кронпринцесса Мэри, его отец – кронпринц Фредерик, брат и сестры, а также другие королевские гости танцевали на танцполе во врем рок-концерта, организованного бабушкой Кристиана – королевой Маргрете II.

Во дворце выступила датская рок-звезда Бенджамин Хэв своей группой The Family. И, похоже, гости были в восторге от происходящего.

Видео концерта было размещено в официальном Instagram дворца, что взбудоражило датскую публику. Хвалебные комментарии были направлены в адрес бабушки принца Кристиана.

"Величайшая королева в мире!", "Какая классная королева Маргрете.... Классный подарок для гостей", "Хороший подарок от любимой бабушки. Она умеет собрать молодежь и удержать ее внимание", - говорили поклонники датской королевской семьи.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Также по случаю праздника были выпущены новые портретные снимки, на которых принц Кристиан запечатлен со своими родителями, младшим братом и двумя сестрами.

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В тот же день утром датская королевская семья появилась на балконе дворца Амалиенборг, чтобы поприветствовать подданных.

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