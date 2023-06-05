В тиаре матери: принцесса Беатрис надела на свадебный прием в Иордании особое украшение

1 июня в столице Иордании состоялась роскошная свадьба старшего сына королевы Рании и короля Абдаллы II - 28-летнего принца Хусейна и 29-летней Раджвы Аль-Саиф. Мероприятие посетило много знаменитых гостей, в частности, аристократов и представителей знаменитых семей.

Одной из тех, кто появился на церемонии, была и британская принцесса Беатрис, компанию которой составил ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци.

34-летняя внучка королевы Елизаветы II появилась в платье от ливанского бренда Reem Acra - это был сатиновый наряд с рукавами-колоколами и вышивкой на груди и горловине.

Образ принцессы дополнили туфли на каблуках и клатч-конверт от Tyler Ellis.

Однако главным украшением этого образа стала бриллиантовая тиара. Ранее это украшение носила мама Беатрис - Сара Фергюсон. Именно это изысканное украшение Сара надевала в 1986 году на свою свадьбу с принцем Эндрю.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Бриллиантовая тиара с цветочным орнаментом и листьями была создана ювелирной фирмой Garrard на заказ к свадьбе и подарена королевой Елизаветой II и принцем Филиппом своей будущей невестке. Поэтому после свадьбы (а затем и после развода) она осталась с Сарой, а не вернулась в королевскую сокровищницу. Много лет тиара не появлялась на публике, поэтому то, что ее надела принцесса Беатрис, стало сюрпризом.

Сара Фергюсон и герцог Йоркский Эндрю / Фото: Instagram принцессы Евгении

Сара Фергюсон и герцог Йоркский Эндрю / Фото: Instagram принцессы Евгении

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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