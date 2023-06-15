В тиаре с сапфирами и в роскошном платье: королева Максима на гала-ужине в Королевском дворце

В этом году темой мероприятия стала наука.

В среду вечером, 14 июня, король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга - королева Максима - принимали дипломатический корпус на гала-ужине в Королевском дворце в Амстердаме.

В дополнение к почти 140 иностранным представителям в Нидерландах и Брюсселе было также приглашено около 70 представителей мира науки.

На мероприятии королева появилась при полном параде, поскольку надела роскошное сине-золотое платье от бренда Claes Iversen. Выполнено платье было из шелковой ткани, имело небольшой шлейф, а также А-силуэт. Украшали наряд синяя вышивка и кружево, а также декор синими стразами, которые красиво сверкали на свету.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Образ Максимы дополнили босоножки от Gianvito Rossi, синий атласный клатч, а также тиара с голландскими сапфирами, серьги, браслет и колье. Волосы Ее Величества были собраны в элегантную вечернюю прическу.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этом году темой гала-ужина стала наука. В предыдущие годы ужины были посвящены таким темам, как государственное управление, искусство и культура, международное право и международный бизнес. Мероприятие проводится ежегодно для поддержания и укрепления международных отношений и обсуждения различных важных тем.

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