В тигровом бикини и красной бандане: принцесса Мария-Олимпия нежилась на солнце на море

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия поделилась видео в своем Instagram показав, как в одном тигровом бикини и красной бандане, а также в солнцезащитных очках плавает на катере, наслаждаясь солнцем и морем.

Греческая принцесса, возможно, и выбрала бикини для завершения 2025 года, но прошедший год был полон потрясающих образов. Девушка часто появлялась в светском обществе, посещая модные мероприятия и демонстрировала стильные аутфиты. Вспоминаем некоторые из них.

