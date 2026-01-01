ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

В тигровом бикини и красной бандане: принцесса Мария-Олимпия нежилась на солнце на море

29-летняя дочь наследного принца Павлоса и принцессы Мари-Шанталь показала, как нежится на солнце во время зимнего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия поделилась видео в своем Instagram показав, как в одном тигровом бикини и красной бандане, а также в солнцезащитных очках плавает на катере, наслаждаясь солнцем и морем.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Греческая принцесса, возможно, и выбрала бикини для завершения 2025 года, но прошедший год был полон потрясающих образов. Девушка часто появлялась в светском обществе, посещая модные мероприятия и демонстрировала стильные аутфиты. Вспоминаем некоторые из них.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie