- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
В тигровом бикини и красной бандане: принцесса Мария-Олимпия нежилась на солнце на море
29-летняя дочь наследного принца Павлоса и принцессы Мари-Шанталь показала, как нежится на солнце во время зимнего отпуска.
Принцесса Мария-Олимпия поделилась видео в своем Instagram показав, как в одном тигровом бикини и красной бандане, а также в солнцезащитных очках плавает на катере, наслаждаясь солнцем и морем.
Греческая принцесса, возможно, и выбрала бикини для завершения 2025 года, но прошедший год был полон потрясающих образов. Девушка часто появлялась в светском обществе, посещая модные мероприятия и демонстрировала стильные аутфиты. Вспоминаем некоторые из них.