В точности как на марке: из русского военного корабля сделали клумбу

В точности как на марке: из русского военного корабля сделали клумбу

В Киеве обустраивают клумбу, посвященную известной почтовой марке, указывающей направление движения российского военного корабля.

Оригинальное изображение на легендарной марке было создано художником Борисом Грохом. Изображение иллюстрирует фразу, сказанную украинским пограничником Романом Грибовым русскому военному кораблю.

Фраза стала настолько популярной, что начала появляться везде. К какой-то момент Укрпочта решила выпустить марку с кораблем.

А 4 мая коммунальщики Днепровского района Киева сообщили, что начинают высаживать клумбу повторяющую эту марку в районе метро Левобережная. Лучше всего ее видно из поезда метро.

Читайте также: