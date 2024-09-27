В топе без бретелек и кожаных брюках: принцесса Мария-Олимпия на модном ивенте

Мария-Олимпия на фото запечатлена с Келли Разерфорд, они присутствуют на ужине, устроенном принцессой Греции для джинсового бренда DL1961 в столице Франции.

28-летняя принцесса приехала на мероприятие в черном топе без бретелек и в кожаных брюках с поясом на талии, которые сочетала с лаковыми туфлями-слингбэками на каблуках. Мария-Олимпия, как всегда, сделала стильную укладку, обошлась без украшений и сделала легкий макияж.

Принцесса Мария-Олимпия и Келли Разерфорд / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Греции посещала модный ивент в Лондоне. Принцесса выбрала для выхода в свет короткий черный топ, миниатюрную юбку цвета хаки на запах с бахромой и высокие коричневые сапоги из кожи. Она была также в оливковом бомбере, который отлично сочетался с юбкой.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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