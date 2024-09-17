В топе без бюстгальтера и в юбке: леди Амелия Виндзор сходила на шоу Burberry

В Лондоне продолжается неделя моды.
Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила вчера Национальный театр, где состоялся показ летней коллекции 2025 года Модного бренда Burberry.
Леди Амелия приехала на модное мероприятие в бежевом топе под который не стала надевать бюстгальтер, была в молочной юбке прямого силуэта с накладными карманами и кожаных ботинках на невысокой платформе и устойчивых каблуках.
Белокурые волосы Амелии были распущены, нежный макияж подчеркивал естественную красоту девушки, на шее было золотое ожерелье и несколько золотых браслетов было на запястьях. Также девушка держала в руках солнцезащитные очки и на плече у нее висела светло-желтая сумка.
Показ Burberry также посетила британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, выбрав для выхода в свет бархатное золотое платье и обувь на каблуках.
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