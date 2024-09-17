Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В топе без бюстгальтера и в юбке: леди Амелия Виндзор сходила на шоу Burberry

В топе без бюстгальтера и в юбке: леди Амелия Виндзор сходила на шоу Burberry

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В Лондоне продолжается неделя моды.

Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила вчера Национальный театр, где состоялся показ летней коллекции 2025 года Модного бренда Burberry.

Леди Амелия приехала на модное мероприятие в бежевом топе под который не стала надевать бюстгальтер, была в молочной юбке прямого силуэта с накладными карманами и кожаных ботинках на невысокой платформе и устойчивых каблуках.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Амелии были распущены, нежный макияж подчеркивал естественную красоту девушки, на шее было золотое ожерелье и несколько золотых браслетов было на запястьях. Также девушка держала в руках солнцезащитные очки и на плече у нее висела светло-желтая сумка.

Показ Burberry также посетила британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, выбрав для выхода в свет бархатное золотое платье и обувь на каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Читайте также:

Впервые! Майкл Дуглас в Украине - такого от него вы еще не слышали! Эксклюзив

Впервые! Майкл Дуглас в Украине - такого от него вы еще не слышали! Эксклюзив

Похожие темы:

Следующая публикация