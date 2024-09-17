В топе без бюстгальтера и в юбке: леди Амелия Виндзор сходила на шоу Burberry

Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила вчера Национальный театр, где состоялся показ летней коллекции 2025 года Модного бренда Burberry.

Леди Амелия приехала на модное мероприятие в бежевом топе под который не стала надевать бюстгальтер, была в молочной юбке прямого силуэта с накладными карманами и кожаных ботинках на невысокой платформе и устойчивых каблуках.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Амелии были распущены, нежный макияж подчеркивал естественную красоту девушки, на шее было золотое ожерелье и несколько золотых браслетов было на запястьях. Также девушка держала в руках солнцезащитные очки и на плече у нее висела светло-желтая сумка.

Показ Burberry также посетила британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, выбрав для выхода в свет бархатное золотое платье и обувь на каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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