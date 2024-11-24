В топе без рукавов и мятых брюках: Меган Маркл посетила ужин для женщин

Меган Маркл снова вышла в свет без своего мужа принца Гарри.

Герцогиня Сассекская сольно посетила ужин в честь проекта Welcome Project с женщинами из Mina's List.

Это организация, которая поддерживает женщин в сфере политики и прав человека, а также южнокалифорнийского отделения проекта Welcome Project фонда Archewell.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Запущенная в 2023 году инициатива была создана фондом герцога и герцогини Сассекских для поддержки программ для женщин, переселившихся в США из Афганистана.

Меган приехала на мероприятие в аутфите в бежевых оттенках, надев водолазку без рукавов от Leset, брюки верблюжьего цвета от Gabriela Hearst, которые слегка помялись, а из украшений дополнила образ браслетом Love от Сartier и золотыми часами от Сartier. У герцогини был светлый маникюр, а на пальце сверкало ее помолвочное кольцо, которое она надела с обручальным и кольцом вечности. В ушах были лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган распустила и уложила волнами волосы и сделала макияж в теплых натуральных оттенках. Она много улыбалась и прекрасно выглядела.

Напомним, принц Гарри также сольно появился на стадионе в Ванкувере ранее на этой неделе. Герцог Сассекский посетил финал Кубка Канады.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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