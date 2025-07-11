В топе, джинсах и с маленькою дочерью на руках: Крессида Бонас сходила на мероприятие

Крессида Бонас с дочерью на руках / © Instagram Крессиды Бонас

Реклама

На днях Крессида опубликовала на своей личной странице в Instagram новую фотографию, на которой она держит ребенка в слинге. Она одета в красный топ, светлые свободные джинсы и обута в кроссовки, ее светлые волосы распущены и частично собраны в пучок сверху, а на лице отсутствует макияж.

«Мы отлично провели время, судя по всему, на церемонии вручения наград @juniormagazineonline вместе с моей сестрой @lessonsfromourmothers», — подписала снимок с мероприятия 36-летняя Крессида.

Крессида Бонас и Изабелла Брэнсон / © Instagram Крессиды Бонас

На фото она запечатлена рядом со своей сестрой Изабеллой Брэнсон, вместе с которой она ведет подкаст «Уроки наших матерей».

Реклама

«Столько невероятных творений, такая радость быть частью всего этого!» — написала Крессида, отдав должное бренду Artipoppe, производящему одежду для младенцев, за «сказочный слинг». «Она там самая уютная маленькая крошка», — добавила она.

Напомним, Крессида и ее муж Гарри Уэнтворт-Стэнли 27 мая стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которая была зачата с помощью ЭКО, ее назвали Дельфина. Также супруги воспитывают сына Уилбура.

Крессида Бонас с двумя детьми / © instagram.com/cressida_bonas