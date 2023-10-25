В топе и асимметричной юбке: королева Летиция появилась на публике в красивом вечернем аутфите

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали вчера на институциональном мероприятии, чтобы отметить профессионалов и волонтеров, принимавших участие в различных задачах по тушению пожара на Тенерифе, которое прошло в зале Тенерифе-Адан Мартин.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Целью поездки было узнать о последствиях лесного пожара, который опустошал остров с середины августа и затронул более 14 000 гектаров территории по периметру 90 километров в 12 муниципалитетах.

Королева надела темно-синий комплект, состоящий из топа без рукавов с закрытым вырезом и драпированной юбки с запахом и небольшим вырезом по центру от испанского бренда Galcon Studio. Лук королева дополнила туфлями-лодочками оттенка металлик от Magrit и клатчем от этого же бренда из замши синего цвета.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вечерний образ королева дополнила золотыми серьгами от Pertegaz, кольцом Coreterno, вечерним макияжем и укладкой с кудрями.

Также в этот же день королева Летиция в Центре культуры и отдыха Арафо встречалась с представителями секторов, пострадавших от пожара, и была в светло-сером плаще от Mango, брюках в клетку и черных лоферах. Выглядела Летиция очень стильно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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