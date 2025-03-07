В топе и красивых брюках: Меган Маркл в стильном луке пришла на шоу Дрю Бэрримор

Герцогиня Сассекская побывала на шоу Дрю Бэрримор и дала редкое телевизионное интервью после премьеры ее сериала "С любовью, Меган" на Netflix.

7 марта Меган Маркл стала гостьей шоу Дрю Бэрримор. Герцогиня приехала на съемки в кремовом кашемировом топе без рукавов от Jcrew и брюках-клеш с поясом на талии от Brandon Maxwell. У Мег на запястье был браслет Love от Сartier и часы от этого же бренда. Волосы герцогиня распустила и уложила красивыми волнами и сделала легкий макияж.

Во время их беседы на диване Бэрримор затронула тему отношений своей гостьи с принцем Гарри.

"Каждый раз, когда я знаю кого-то, кто когда-либо знал вас, ребята, говорят о том как вы любите друг друга". Меган рассмеялась и закрыла лицо руками, а ведущая добавила: "Каждый раз, когда я вижу твою фотографию, ты держишься за руки, целуешься, ты такая нежная», - говорит Дрю, а Меган отвечает:

"Послушайте, жизнь полна сюрпризов. Я не ожидала, что встречу H (принц Гарри), и что это будет наша история любви, и, знаете, мне очень повезло", — сказала Меган Бэрримор, описав Гарри как "самого забавного, милого, обаятельного», а также "потрясающего отца".

Меган Маркл на шоу Дрю Бэрримор, фото: instagram.com/thedrewbarrymoreshow

Меган и Гарри на публике действительно выглядят такими счастливыми, словно только начали встречаться. Хотя в этом году они отпразднуют уже седьмую годовщину со дня свадьбы.

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