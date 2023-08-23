В топе и юбке с цветочным принтом: кронпринцесса Виктория вернулась к работе после отпуска

Кронпринцессу Викторию приветствовал Олле Бурелл, председатель правления Стокгольмского международного института воды, когда она прибыла на церемонию вручения Стокгольмской детской водной премии в конгресс-центре Стокгольмской набережной.

Виктория приехала на мероприятие в черном топе с открытыми плечами от Maison Valentino, который сочетала с жаккардовой юбкой в цветочный принт от H&M и босоножками на каблуках от Saint Laurent.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Образ свой кронпринцесса дополнила серьгами и колье из этого же комплекта от Swarowski, волосы собрала в традиционный низкий пучок и сделала легкий макияж. На плече у нее висела маленькая сумка на ремешке-цепочке.

На днях, напомним, кронпринцесса Виктория показала новые фото своих детей, которые вернулись к учебе.

Принцесса Эстель и принц Оскар / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

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