В топе, клетчатой юбке и лоферах: леди Амелия Виндзор на светском мероприятии в Лондоне

29-летняя королевская особа была замечена в роскошном пятизвездочном отеле The Mandarin Oriental в лондонском Гайд-парке на вечеринке в честь списка будущих икон моды.

Девушка приехала на светскую тусовку в черном топе, зеленой маки-юбке в крупную клетку и обута в кожаные лоферы. У нее в ушах были золотые серьги-кольца, волосы распущены, а на лице легкий макияж.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Примечательно, что король Чарльз III был отмечен в списке за свою неизменную приверженность делу освещения последствий изменения климата — с тех пор, как он стал принцем Уэльским.

Также в список попал троюродный брат Амелии, принц Уильям, который удостоился этой награды за учреждение премии Earthshot Prize. Напомним, сейчас принц Уэльский находится в Кейптауне, где 6 ноября состоится церемония вручения премий.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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