В топе на бретельках и макси-юбке: Меган Маркл снова надела наряд от колумбийского дизайнера

Пара также присоединилась к уроку игры на барабанах, организованному студентами вице-президента Колумбии Франсии Маркес и ее мужа Рафаэля Йернея Пинильо. Комментируя реакцию герцогини Сассекской на выступления, господин Рамос сказал по-испански: "Мне нравится видеть широкую-широкую улыбку Меган. Я вижу, что она взволнована!".

Меган носила в этот раз шелковый укороченный топ с завязками Deep Ocean черного-белого цвета от Johanna Ortiz и макси-юбку с принтом Hello Sailor тоже от этого же бренда. Ранее мы показывали и другие выходы герцогини Сассекской в платьях от этого дизайнера.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня дополнила аутфит мюлями Aquazzura на каблуках, маленькой шляпой и сумкой в тон, а также золотыми колье, браслетом и часами принцессы Дианы от Сartier, надела персонализированное ожерелье с подвеской Ariel Gordon Jewelry и серьги от этого же бренда. Волосы ее были собраны в хвост, макияж был, как всегда насыщенный и все тот же светлый маникюр.

Принц Гарри в этот день выбрал для появления на публике голубую рубашку, которая его отлично освежала, серые брюки и замшевые песочные туфли.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Меган надевала серьги-бабочки принцессы Дианы, а также демонстрировала новый молочно-белый лук на публике.

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