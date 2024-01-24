В топе на бретельках и в пышной юбке: Меган Маркл за руку с мужем Гарри вышла на красную дорожку

Принц Гарри и Меган Маркл впервые в новом году вместе посетили публичное мероприятие.

Герцог и герцогиня Сассекские приехали на премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" в театре Carib на Ямайке.

Впервые на большом экране зрители увидят впечатляющую историю Боба Марли о преодолении невзгод и пути его революционной музыки.

Брайан Роббинс, Трейси Джеймс, Меган Маркл и принц Принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган прибыла на показ в черном наряде, состоявшем из топа на тонких бретельках и пышной юбки от Carolina Herrera, которую сшили специально для нее на заказ. Дополнила наряд герцогиня Сассекская черным клатчем от Jimmy Choo и золотыми серьгами-дисками из 18-каратного золота от Jennifer Meyer Jewelry, стоимостью 3250 долларов. Меган сделала макияж с пышными ресницами, а губы накрасила нюдовой помадой. Длинные волосы герцогиня собрала в низкий пучок и сделала себе французский маникюр.

Меган и Гарри, Эндрю Холнесс, Джульет Холнесс, Оливия Грейндж / Фото: Getty Images

Принц Гарри был в пиджаке, брюках и белой рубашке без галстука.

Эта поездка пары состоялась спустя несколько дней после того, как принц Гарри посетил церемонию вручения премии "Живые легенды авиации" в Беверли-Хиллз. Меган тогда пропустила мероприятие, потому что один из их детей заболел.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, на Ямайке пара побывала впервые с 2017 года, когда они вместе летали на свадьбу друга Гарри Тома "Скиппи" Инскипа и Лары Хьюз-Янг.

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