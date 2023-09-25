В топе с бантом на груди: леди Амелия Виндзор на светской тусовке в Лондоне

На светское мероприятие леди Амелия приехала в топе на широких бретельках и с бантом на груди, широких черных брюках и коротком кардигане, а обута была в кожаные грубые ботинки.

Светлые волосы леди Амелии были распущены, на лице был легкий дневной макияж, а на шее золотая цепь. Также на пальцах у Амелии было несколько золотых колец, а ногти были накрашены темно-красным лаком.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия в порядке наследования британского престола занимает аж 43 место и вряд ли, когда либо, она его возглавит. Но тем не менее внимание публики для нее максимально пристальное. В светских лондонских кругах она максимально известная личность.

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