В топе с глубоким декольте и очках: Иванку Трамп сфотографировали за ланчем

Иванка Трамп была запечатлена во время отдыха со своим мужем Джаредом Кушнером. Супругов сфотографировали папарацци на балконе их роскошной квартире в Серфсайде, штат Флорида.

Пятничным днем Иванка и ее муж Джаред Кушнер были запечатлены во время обеда на большом балконе с видом на Атлантический океан.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

41-летняя Иванка была одета в белый топ с длинными рукавами и V-образным вырезом, который подчеркивал ее декольте и солнцезащитные очки-авиаторы, а белокурые волосы собрала в низкий пучок. На лице у Трамп был легкий макияж, а в ушах были миниатюрные серьги с камнями.

Иванка пребывала в хорошем настроении, болтала с друзьями и обнимала мужа, когда их запечатлели папарацци.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

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