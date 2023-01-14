В топе с глубоким декольте и очках: Иванку Трамп сфотографировали за ланчем

Иванка Трамп была запечатлена во время отдыха со своим мужем Джаредом Кушнером. Супругов сфотографировали папарацци на балконе их роскошной квартире в Серфсайде, штат Флорида.
Пятничным днем Иванка и ее муж Джаред Кушнер были запечатлены во время обеда на большом балконе с видом на Атлантический океан.
41-летняя Иванка была одета в белый топ с длинными рукавами и V-образным вырезом, который подчеркивал ее декольте и солнцезащитные очки-авиаторы, а белокурые волосы собрала в низкий пучок. На лице у Трамп был легкий макияж, а в ушах были миниатюрные серьги с камнями.
Иванка пребывала в хорошем настроении, болтала с друзьями и обнимала мужа, когда их запечатлели папарацци.
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