В топе с глубоким вырезом и брюках: стильный выход принцессы Софии на красную дорожку

Кронпринц Даниэль, принц Карл Филипп и его супруга принцесса София вышли на красную дорожку Idrottsgalan 2023 – шведского спортивного гала-концерта на Avicii Arena в Стокгольме.

Кронпринц Даниэль, принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

На дорожке принцесса София появилась в черном двубортном топе с V-образным вырезом на декольте от бренда Dorothee Schumacher за 395 евро и широких брюках от этой же марки за 279 евро. В руках у Ее Высочества был черный плетеный клатч Bottega Veneta за 3417 долларов, а обута она была в синие туфли-лодочки от Jimmy Choo за 698 долларов.

Вечерний лук принцесса дополнила прической, собранной в пучок, серьгами-висюльками и кольцом с тремя камнями на пальце. Выглядела София скромно, но очень стильно.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Ее муж Карл Филипп надел классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а обул лаковые туфли. Кронпринц Даниэль, супруг кронпринцессы Виктории, будущей королевы Швеции, был в темно-синем смокинге и черных брюках, белой рубашке, галстуке-бабочке и тоже в кожаных туфлях.

Кронпринц Даниэль, принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса София надела не самое удачное платье на рождественский концерт.

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