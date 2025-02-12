В топе с обнаженными плечами: фотографы запечатлели жену вице-президента США с детьми в парижском аэропорту

Уша Вэнс для перелета выбрала образ total black.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс попали в объективы фотографов в парижском аэропорту Орли. Вице-президент прибыл во Францию, чтобы принять участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже.
На руках Джей Ди нес дочь Мирабель, а рядом шли их сыновья – Эван и Вивек.
Уша появилась там в образе total black. На ней был черный обтягивающий топ с обнаженными плечами и штаны палаццо. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями на стойких каблуках.
Джей Ди был одет в черный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук.
На мальчиках были черные пальто и брюки с принтом, а на девочке – пончо цвета бургунди и яркие брюки.
Напомним, Уша Вэнс в голубом кружевном платье с пайетками появилась на традиционном инаугурационном балу.
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