В топе с обнаженными плечами: фотографы запечатлели жену вице-президента США с детьми в парижском аэропорту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс попали в объективы фотографов в парижском аэропорту Орли. Вице-президент прибыл во Францию, чтобы принять участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже.

Уша и Джей Ди Венси / Фото: Associated Press

На руках Джей Ди нес дочь Мирабель, а рядом шли их сыновья – Эван и Вивек.

Уша появилась там в образе total black. На ней был черный обтягивающий топ с обнаженными плечами и штаны палаццо. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями на стойких каблуках.

Уша и Джей Ди Венси / Фото: Associated Press

Джей Ди был одет в черный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Уша и Джей Ди Венси / Фото: Associated Press

На мальчиках были черные пальто и брюки с принтом, а на девочке – пончо цвета бургунди и яркие брюки.

Уша и Джей Ди Венси / Фото: Associated Press

Напомним, Уша Вэнс в голубом кружевном платье с пайетками появилась на традиционном инаугурационном балу.

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