В топе с открытыми плечами и атласной юбке: королева Летиция на встрече с испанской общиной в Амстердаме

Вчера королевская чета присутствовала на приеме перед испанской общиной в отеле NH Collection Amsterdam Barbizon Palace в Амстердаме.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

На эту встречу королева Летиция приехала в черном топе с открытыми плечами и юбке-миди из атласа оттенка металлик от своего любимого бренда Boss. Талию королевы подчеркивал широкий черный пояс. Обута Ее Величество была в туфли Carolina Herrera с открытой пяткой, а в руках держала клатч Bottega Veneta – один из своих любимых. У королевы был красивый макияж и прическа, а в ушах сверкали цветочные серьги с камнями.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп был одет в тот же серый костюм, голубую рубашку и пестрый галстук, которые носил в аэропорту, когда с женой садился на самолет в Мадриде. А вот Летиция там появилась в черном костюме от Boss, белом топе и туфлях Massimo Dutti.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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