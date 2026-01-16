В топе с цветочными аппликациями и рюшами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в белоснежном наряде приехала в Японию

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Токио. Она встретилась со своей японской коллегой Санаэ Такаити. Вместе они осмотрели почетный караул в офисе премьер-министра в Токио, а затем провели совместную пресс-конференцию.

Мелони выбрала для своего появления белоснежный ансамбль. На ней был удлиненный жакет, брюки-палаццо со стрелками и топ, украшенный цветочными аппликациями и рюшами. Обута политик была в бежевые лакированные туфли-лодочки.

Джорджа сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и бежевый маникюр. Уши она украсила серьгами с крупными жемчужинами.

Санаэ была одета в черное платье миди и элегантный синий жакет с лацканами, которые снизу переходили в бант и были дополнены двумя серебряными пуговицами. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на удобных каблуках. Лук Такаити завершила жемчужными украшениями.

Напомним, Джорджа Мелони показала праздничное фото, на котором предстала с красной помадой и бокалом вина.