ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

В топе с цветочными аппликациями и рюшами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в белоснежном наряде приехала в Японию

Джорджа Мелони встретилась со своей японской коллегой в Токио.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Токио. Она встретилась со своей японской коллегой Санаэ Такаити. Вместе они осмотрели почетный караул в офисе премьер-министра в Токио, а затем провели совместную пресс-конференцию.

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Мелони выбрала для своего появления белоснежный ансамбль. На ней был удлиненный жакет, брюки-палаццо со стрелками и топ, украшенный цветочными аппликациями и рюшами. Обута политик была в бежевые лакированные туфли-лодочки.

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и бежевый маникюр. Уши она украсила серьгами с крупными жемчужинами.

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ была одета в черное платье миди и элегантный синий жакет с лацканами, которые снизу переходили в бант и были дополнены двумя серебряными пуговицами. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на удобных каблуках. Лук Такаити завершила жемчужными украшениями.

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони показала праздничное фото, на котором предстала с красной помадой и бокалом вина.

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie