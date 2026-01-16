- Дата публикации
В топе с цветочными аппликациями и рюшами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в белоснежном наряде приехала в Японию
Джорджа Мелони встретилась со своей японской коллегой в Токио.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом приехала в Токио. Она встретилась со своей японской коллегой Санаэ Такаити. Вместе они осмотрели почетный караул в офисе премьер-министра в Токио, а затем провели совместную пресс-конференцию.
Мелони выбрала для своего появления белоснежный ансамбль. На ней был удлиненный жакет, брюки-палаццо со стрелками и топ, украшенный цветочными аппликациями и рюшами. Обута политик была в бежевые лакированные туфли-лодочки.
Джорджа сделала красивую прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и бежевый маникюр. Уши она украсила серьгами с крупными жемчужинами.
Санаэ была одета в черное платье миди и элегантный синий жакет с лацканами, которые снизу переходили в бант и были дополнены двумя серебряными пуговицами. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на удобных каблуках. Лук Такаити завершила жемчужными украшениями.
