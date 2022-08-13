В топе с V-образным декольте: победительница "Холостяка-11" вернулась в Украину

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан сообщила фолловерам в Instagram Stories, что она вернулась домой, в Киев.

Сначала девушка показала видео с самолетом.

Фото: Instagram Анны Богдан

А потом Богдан опубликовала селфи, сделанную на фоне клумбы с цветами. Одета Анна в белый трикотажный топ с V-образным декольте. Часть волос она собрала в хвост и украсила уши большими серьгами-кольцами. Нежный макияж завершил ее лук.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Счастлива быть в Украине", — написала девушка на снимке.

Напомним, Анна была в Лондоне, откуда радовала подписчиков интересными фотографиями.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

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