В топе с V-образным вырезом и юбке макси: жена Шарля Мишеля в элегантном образе пришла на банкет

Амели Дербаудренгьен в своем аутфите сочетала черный и синий цвета.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и его гражданская жена Амели Дербадренгьен посетили государственный ужин в Елисейском дворце, организованный президентом Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон по случаю официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды.

Амели продемонстрировала элегантный образ. На ней был черный топ с V-образным вырезом, укороченный черный жакет с завязкой и короткими пышными рукавами, а также синяя юбка макси.

Амели Дербадренгьен и Шарль Мишель / Фото: Getty Images

Дербадренгьен сделала аккуратную укладку, легкий макияж, уши украсила золотыми серьгами, а на пальце красовалось золотое кольцо. В руке она держала черный клатч.

Шарль был одет в черный костюм с белым платком-паше, белую рубашку, черный галстук с принтом и черные туфли.

Напомним, хозяйка мероприятия в Елисейском дворце – Брижит Макрон – сияла в вечернем черном платье макси, которое имело прозрачные верх и рукава и было расшито стразами с флористическим мотивом.

Читайте также: