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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В топе с вырезом и брюках галифе: королеву Ранию запечатлели в аэропорту Венеции

Королева Рания снова попала под прицел фотографов в Венеции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Getty Images

Ее Величество королеву Иордании запечатлели в аэропорту Венеции «Марко Поло», когда она вылетала домой в Иорданию. В Италию королева Рания приезжала на свадьбу бизнесмена Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Королева была одета в белый топ с вырезом на декольте и черные брюки галифе. На плече у королевы была огромная черная сумка с золотыми кольцами, также золотые серьги были в ушах, волосы Рания распустила и надела черные солнцезащитные очки на лицо. Ее волосы были уложены в прическу, вероятно, укладка осталась еще со дня свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес на которое она и приезжала.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Напомним, для свадебной церемонии королева Рания выбрала нежное и милое радужное платье от Armani Prive из кутюрной коллекции весна-лето 2025 и прикрыла плечи накидкой.

Королева Рания с дочерью принцессой Иман (позади нее) / © Getty Images

Королева Рания с дочерью принцессой Иман (позади нее) / © Getty Images

На церемонии также появился ее сын кронпринц Хусейн с супругой принцессой Раджвой и дочь принцесса Иман с мужем Джамилем Термиотисом.

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