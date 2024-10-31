В топе с вырезом и клетчатых брюках: Амелия Виндзор на тусовке в Лондоне

Леди Амелия Виндзор посетила публичное мероприятие в Лондоне.
Девушка приняла участие в открытии Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet в универмаге Selfridges в британской столице.
Леди Амелия снова появилась на публике в черном топе, в этот раз с небольшим вырезом на декольте, а также черно-белых клетчатых широких брюках с высокой талией. Аутфит Амелия дополнила бордовыми туфлями-лоферами, плетеной черной сумкой на плече, многочисленными золотыми браслетами и кольцами на пальцах. Также на шее у девушки было золотое ожерелье с сердцем. Волосы были распущены, а на лице классический макияж натуральных оттенков.
Обтягивающий топ в гардеробе леди Амелии Виндзор – вещь определенно одна из любимых. Некоторые ее образы мы показывали вам вот в этой подборке.
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