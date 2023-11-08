В топе с вырезом "лодочка" и юбке H&M: кронпринцесса Мэри очаровала вечерним образом

Наследная принцесса Мэри и ее муж кронпринц Фредерик посетили еще одно мероприятие, организованное для датской королевской семьи королем и королевой Испании.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик посетили выставку Хоакина Сорольи "Свет в движении", а затем ужин в музее Глиптотекет, который организовали король Испании Филипп VI и королева Летиция.

Мэри надела в этот вечер черный топ с вырезом "лодочка", юбку миди от H&M с жаккардовым узором, черные туфли на высоких каблуках Gianvito Rossi, дополнила образ тонкой золотой подвеской с буквой "F" (инициал ее мужа Фредерика) от Halberstadt и красивыми цветочными серьгами.

Волосы кронпринцессы были собраны в прическу, а макияжем она подчеркнула глаза и губы.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Будущий король Дании – кронпринц Фредерик был в синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке, с синим галстуком в цятку и в черных туфлях.

На вечере блистала и королева Летиция, она появилась в платье с пайетками и вырезом на декольте.

Кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик , королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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