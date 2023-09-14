В топе, скинни и на шпильках: эффектная Меган Маркл снова появилась на Invictus Games

Гарри и Меган продолжают посещать соревнования в рамках Invictus Games, которые проходят в Дюссельдорфе.
Вчера герцог и герцогиня Сассекские присутствовали на церемонии награждения. Меган вручила медаль победившей команде из США в финале баскетбола на колясках на центральном корте Меркус Шпиль-Арены во время четвертого дня "Игр непокоренных" в Дюссельдорфе.
Также Меган и ее муж Гарри посетили детскую зону на Меркус Шпиль-Арене. И вместе присутствовали на финале по плаванию в Рейнбаде.
В этот день 42-летняя Меган снова появилась на публике в черном. На ней был кашемировый топ без рукавов и с круглой горловиной от J.Crew, укороченные джинсы-скинни от Frame Denim и любимые замшевые туфли от Aquazzura на шпильках. Говорят, герцогиня сама себе сделала прическу и макияж. Из украшений на Меган были часы и золотой браслет, кольца и серьги.
Поверх своего наряда герцогиня Сассекская набросила удлиненный молочно-белый блейзер.
Это уже второй выход Меган в черном аутфите на Invictus Games. В первый раз Меган появилась на публике в черном плиссированном платье-рубашке длины миди от Bananarepublic, которое дополнила кожаным плетеным ремнем Bottega Veneta на талии и черными туфлями из замши от Aquazzura.
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