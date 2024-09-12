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В топе в полоску и босоножках на каблуках: королева Летиция дала старт новому учебному году

В топе в полоску и босоножках на каблуках: королева Летиция дала старт новому учебному году

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция приняла участие в открытии учебного года 2024-2025 в начальной школе Маэстра Пласида Эрранс в Асукеке.

По этому случаю королева Летиция облачилась в свободную жаккардовую блузку в черно-белую полоску с рукавами-фонариками Roberto Verino, черные брюки прямого кроя с высокой талией и обула босоножки из кожи на невысоких квадратных каблуках от Boss. Похоже, проблему со сломанной фалангой пальца Летиция уже решила и может вернуться к обуви на каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Свой элегантный образ королева дополнила небольшими золотыми серьгами-колечками, кольцом Coreterno, волосы распустила и сделала дневной макияж в традиционных теплых оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

А на днях мы показывали вам еще один образ королевы Летиции в классических брюках и в белом топе, когда Ее Величество организовала прием для Ассоциации женщин-музыкантов и представителей Испанской ассоциации бокового амиотрофического склероза в Королевском дворце в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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