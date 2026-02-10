ТСН в социальных сетях

В топе, юбке и белых кроссовках: принцесса Евгения появилась на публике после очередного скандала с ее отцом

Принцесса Йоркская Евгения появилась на мероприятии и это стал ее первый публичный выход после того, как ее отец бывший принц Эндрю выехал из своего поместья.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Getty Images

Принцесса неожиданно появилась на Art Basel Qatar. Являясь директором лондонской галереи Hauser & Wirth, Евгения посетила выставку, посвященную культурному ландшафту Катара и художественной экосистеме Ближнего Востока и Северной Африки.

Для этого случая принцесса выбрала повседневный наряд, остановившись на комплекте из двух частей от Reiss. Она надела черный топ без рукавов и юбку с плиссировкой, сочетая наряд с кроссовками Lociwear за 170 долларов. Образ Евгении дополняла сумка на плече от Mark Cross, волосы она собрала в низкий хвост или пучок и сделала легкий макияж.

Принцесса Евгения, фото: Instagram

Принцесса Евгения, фото: Instagram

На прошлой неделе принцесса Беатрис – сестра Евгении — вышла на публичное мероприятие после сенсационных разоблачений ее отца Эндрю и матери Сары Фергюсон.

