В топе, юбке и пальто цвета овсянки: герцогиня Софи посетила рабочее мероприятие

Это первое рабочее мероприятие Софи в новом 2025 году. Для выхода в свет 59-летняя герцогиня Эдинбургская выбрала пальто цвета овсянки Harris Wharf London, под него надел темный трикотажный топ Whistles и подобрала к топу макси-юбку со складками зеленого цвета от Alberta Ferretti.

Обута Софи была в кожаные сапоги с острыми носами гранатового цвета от Jimmy Choo, а в руке несла зеленую замшевую сумку Sophie Habsburg. Также ее образ дополняли миниатюрные серьги-кольца Giulia Barela Jewelry Design, их Софи уже носила ранее и золотая подвеска на шее, а на указательном пальце было золотое кольцо Giulia Barela Jewelry и помолвочное на другой руке, которое она носила без обручального из валлийского золота.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам первый выход принцессы Уэльской Кейт в новом году. Она посетила клинику, где лечилась от рака и вместе с принцем Уильямом объявила важную новость.

Читайте также: