В топе Zara и старом пальто: герцогиня Кейт вышла в свет с принцем Уильямом

В топе Zara и старом пальто: герцогиня Кейт вышла в свет с принцем Уильямом

Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские посетили ботанический сад Сады Кью в Лондоне. Там состоялось мероприятие, связанное в новой образовательной инициативой "Поколение Earthshot".

Generation Earthshot сообщает об этом интересе и поощряет студентов и их учителей по всему миру генерировать идеи для решения самых серьезных экологических проблем. Он направлен на раскрытие потенциала следующего поколения изобретателей, новаторов и лидеров, которые унаследуют наш мир и вдохновят их на разработку новых решений и защиту нашей планеты.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Принц Уильям и Кейт также встретились с мэром Лондона Садиком Ханом, натуралистом и ведущим Стивом Бакшоллом и олимпийкой Хелен Гловер, чтобы принять участие в серии мероприятий вместе со студентами школы Heathlands в Хаунслоу в рамках инициативы Generation Earthshot, пишет Hello!.

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Сегодня герцогиня Кембриджская для светского выхода выбрала изумрудное пальто от Erdem, которое в последний раз носила в 2016 году, объединив его с джемпером такого же яркого оттенка от Zara и черными брюками-клеш в сочетании с остроносыми туфлями. Образ Кейт дополняли лаконичные серьги от Patrick Mavros, часы от Cartier и помолвочное кольцо с сапфиром. Легкий макияж был на лице, а волосы уложены красивыми локонами.

герцогиня Кембриджские / Associated Press

Принц Уильям надел синий пиджак, под которым была светлая рубашка и синие брюки в сочетании с любимыми замшевыми туфлями.

"Образование - это такая важная часть защиты нашей планеты. Мы должны вселить в следующее поколение оптимизм, уверенность и энтузиазм, чтобы искать эти решения и продолжать строить более устойчивое будущее. Мы знаем, что маленькие дети уже считают климат одной из своих самых больших забот, и Generation Earthshot стремится обучить их и побудить их, чтобы вместе мы могли найти ответы. Дети могут быть уникальными творческими, и мне не терпится увидеть некоторые из идей, которыми с нами делятся", - заявил герцог Кембриджский.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Герцог и герцогиня посетят звездную церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards в лондонском Alexandra Palace в воскресенье, 17 октября, где будут объявлены первые пять победителей.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

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