В total black look: кронпринцесса Виктория впечатлила луком на встрече с Уэльскими

Вчера шведскую кронпару приветствовали принц и принцесса Уэльские в Виндзорском замке.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

А вечером все четверо посетили Королевское эстрадное представление в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Образ принцессы Уэльской мы вам уже показывали, она снова выбрала платье необычного кроя с кейп-рукавами.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

А вот шведская кронпринцесса облачилась в total black look. На ней было платье Toteme с достаточно открытой зоной декольте, клатч от этого же бренда в руках и черные туфли-лодочки на каблуках. На шее у кронпринцессы было золотое колье и цепь, в ушах двойные серьги прямоугольной формы, также она сделала насыщенный макияж глаз и розовым блеском подчеркнула губы.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

Ее муж кронпринц Даниель был в темно-синем смокинге, белоснежной рубашке и черном галстуке-бабочке. К слову, принц Уильям также надел смокинг, но только черный.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Фредериком / Фото: Associated Press

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