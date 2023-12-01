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В total black look: кронпринцесса Виктория впечатлила луком на встрече с Уэльскими

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В total black look: кронпринцесса Виктория впечатлила луком на встрече с Уэльскими

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль прибыли с официальным визитом в Великобританию.

Вчера шведскую кронпару приветствовали принц и принцесса Уэльские в Виндзорском замке.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Associated Press
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

А вечером все четверо посетили Королевское эстрадное представление в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Образ принцессы Уэльской мы вам уже показывали, она снова выбрала платье необычного кроя с кейп-рукавами.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Associated Press
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

А вот шведская кронпринцесса облачилась в total black look. На ней было платье Toteme с достаточно открытой зоной декольте, клатч от этого же бренда в руках и черные туфли-лодочки на каблуках. На шее у кронпринцессы было золотое колье и цепь, в ушах двойные серьги прямоугольной формы, также она сделала насыщенный макияж глаз и розовым блеском подчеркнула губы.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Associated Press
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

Ее муж кронпринц Даниель был в темно-синем смокинге, белоснежной рубашке и черном галстуке-бабочке. К слову, принц Уильям также надел смокинг, но только черный.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images
Принц и принцесса Уэльские с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Фредериком / © Associated Press
Принц и принцесса Уэльские с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Фредериком / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
354
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