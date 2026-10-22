В total black look: Лео Месси с женой Антонеллой приехал на церемонию принцессы Астурийской

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / © Getty Images

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Аргентинский футболист и инфлюенсерка были запечатлены фотографами около отеля «Реконкиста» в преддверии церемонии вручения премии принцессы Астурийской в Овьедо.

38-летняя Антонелла была одета в черный обтягивающий топ с рукавами три четверти и широкие черные брюки с высокой талией и поясом, обула знаменитость черные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку на короткой ручке. Волосы Роккуццо распустила и сделала укладку, также в ее ушах сверкали серьги, а на лице был выразительный макияж.

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Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / © Getty Images

Месси также был элегантен, одет в черный полосатый костюм, черную рубашку и обут в кожаные туфли. Он обнимал свою жену за талию, когда они вместе позировали фотографам.

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Напомним, что церемонию вручении премий принцессы Астурийской посетит сегодня и королевская семья Испании – король Филипп VI, королева Летиция, а также, возможно, их дочери – принцесса Леонор и инфанта София.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

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