В total black луке: стильная королева Летиция посетила церемонию в Мадриде

Король и королева Испании присутствовали на 41-й церемонии вручения журналистской премии "Francisco Cerecedo" в отеле Ritz в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI председательствовали на вручении премии Франсиско Сереседо в области журналистики, которая в этом году отмечает выдающиеся достижения и журналистскую практику Карлоса Франганильо.

Королева выбрала для выхода в свет образ в стиле total black, состоящий из приталенного жакета с атласными лацканами и брюк в стиле палаццо от Mango. Под жакетом у Летиции был черный топ.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Обрез Ее Величество завершила туфлями-лодочками Massimo Duti и черным кожаным клатчем Carolina Herrera. У нее был вечерний макияж, красивая укладка, золотые серьги-кольца в ушах и кольцо Coreterno на указательном пальце.

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Король Филипп VI был в черном костюме в полоску, белой рубашке и с голубым галстуком в мелкий принт.

Напомним, завтра королева Летиция будет председательствовать на церемонии вручения наград Мадридской ассоциации прессы, где появится уже без мужа.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ранее королева появилась на мероприятии во дворце и мы рассматривали ее образ в черном трикотажном платье. Летиция продолжает носить черную одежду, показывая, что скорбит по жертвам наводнения в Испании.

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