В традиционном кимоно персикового оттенка: японская принцесса Како продемонстрировала милый образ

Японская принцесса Како прибыла в Лиму, столицу Перу, с официальным визитом.
3 ноября принцесса Како посетила мероприятие в Японском культурном центре в Лиме, посвященное 150-летию дипломатических отношений между Японией и Перу.
28-летняя принцесса проведет в южноамериканской стране шесть дней, а также возглавит церемонию, посвященную началу двусторонних отношений в 1873 году, когда обе страны подписали договор о дружбе, торговле и мореплавании.
Для мероприятия в Японском культурном центре Како нарядилась в традиционное японское кимоно нежно-персикового оттенка и обувь дзори.
Волосы принцесса собрала в пучок и сделала очень легкий макияже с блестящими тенями на глазах.
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