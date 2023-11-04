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В традиционном кимоно персикового оттенка: японская принцесса Како продемонстрировала милый образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
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В традиционном кимоно персикового оттенка: японская принцесса Како продемонстрировала милый образ

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Японская принцесса Како прибыла в Лиму, столицу Перу, с официальным визитом.

3 ноября принцесса Како посетила мероприятие в Японском культурном центре в Лиме, ​​посвященное 150-летию дипломатических отношений между Японией и Перу.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

28-летняя принцесса проведет в южноамериканской стране шесть дней, а также возглавит церемонию, посвященную началу двусторонних отношений в 1873 году, когда обе страны подписали договор о дружбе, торговле и мореплавании.

Для мероприятия в Японском культурном центре Како нарядилась в традиционное японское кимоно нежно-персикового оттенка и обувь дзори.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

Волосы принцесса собрала в пучок и сделала очень легкий макияже с блестящими тенями на глазах.

Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press
Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press
Принцесса Како / © Associated Press
Принцесса Како / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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