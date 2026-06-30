В традиционном наряде с золотым поясом и вышивкой: королева Таиланда Сутида очаровала образом и молодой внешностью

Королева Сутида / © Associated Press

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Король Таиланда Маха Вачхиралонгкон, королева Сутида и их дочь — принцесса Сириваннавари Нариратана — посетили государственный ужин в Елисейском дворце, который в честь их визита устроили президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Сутида выглядела элегантно в традиционном тайском наряде в современной интерпретации. Ее образ состоял из длинного платья лавандового оттенка с высокой горловиной и длинными рукавами. Верх был украшен изящной вышивкой из бисера в виде растительных орнаментов. Особую торжественность наряду придавала длинная декоративная накидка, спадающая с плеча вниз и расшитая в тон платью.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Юбка была сшита из традиционной ткани с серебристо-лиловым жаккардовым узором, а талию подчеркивал широкий золотой пояс с богатой декоративной пряжкой в форме цветка — характерный элемент тайского церемониального костюма.

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Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Ее Величество дополнила свой образ туфлями-лодочками цвета металлик, небольшим золотистым клатчем с украшением в виде бабочек с бриллиантами, бриллиантовыми серьгами-пуссетами и бриллиантовым колье. Сутида собрала волосы в элегантную прическу и нанесла макияж с черными стрелками.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда / © Associated Press

Кроме того, королева Сутида поразила своей молодостью — ее кожа выглядит упругой и сияющей, и на ней совсем нет морщин.

Королева Сутида / © Associated Press

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