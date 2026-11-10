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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В традиционном платье и с ярким ожерельем: первая леди Вьетнама с мужем прибыла в Токио

Супруга президента Вьетнама продемонстрировала элегантный образ в национальном стиле, который дополнила эффектным украшением на шее.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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В традиционном платье и с ярким ожерельем: первая леди Вьетнама с мужем прибыла в Токио

© Associated Press

Первая леди Вьетнама Нго Фуонг Ли вместе с мужем — президентом То Ламом — прибыла с официальным визитом в Токио. В государственной гостевой резиденции дворца Акасака супругов встретила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Нго Фуонг Ли появилась в элегантном наряде в традиционном вьетнамском стиле. На ней было длинное платье аозай темно-серого цвета. Наряд имел приталенный силуэт, высокий воротник-стойку, длинные рукава и разрезы по бокам, из-под которых виднелись чёрные широкие брюки.

Нго Фуонг Ли, То Лам, Санаэ Такаити / © Associated Press

Нго Фуонг Ли, То Лам, Санаэ Такаити / © Associated Press

Главным акцентом ее наряда стало массивное многослойное ожерелье из красных бусин, которое эффектно контрастировало с темным нарядом.

Нго Фуонг Ли дополнила свой наряд небольшим блестящим клатчем-футляром темного цвета, который держала в руке.

Нго Фуонг Ли, То Лам, Санаэ Такаити / © Associated Press

Нго Фуонг Ли, То Лам, Санаэ Такаити / © Associated Press

Первая леди собрала черные волосы в аккуратную элегантную прическу, нанесла макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные серьги с камнями.

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