В травяном костюме и бархатных туфлях: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, поэтому часто сздает с ними свои деловые луки.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Там он появился в ярком деловом образе. На ней был костюм травяного цвета, состоявший из жакета с одной пуговицей и прямых брюк со стрелками, а также черный топ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила любимыми бархатными бежевыми туфлями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Жан-Пьер была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер надела на работу платье бананового цвета длиной миди с короткими рукавами и круглым вырезом.

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