В травяном костюме и бархатных туфлях: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, поэтому часто сздает с ними свои деловые луки.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Там он появился в ярком деловом образе. На ней был костюм травяного цвета, состоявший из жакета с одной пуговицей и прямых брюк со стрелками, а также черный топ.
Аутфит Карин дополнила любимыми бархатными бежевыми туфлями.
У Жан-Пьер была объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер надела на работу платье бананового цвета длиной миди с короткими рукавами и круглым вырезом.
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