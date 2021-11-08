В травяном костюме и ботильонах: Юлия Мендель в деловом образе снялась в фотосете

Бывший пресс-секретарь президента Украины снялась в новой фотосессии.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель в последнее время очень полюбила сниматься в фотосессиях.
В Instagram Stories она показала новые снимки со съемки. На первой фотографии Юлия предстала в деловом костюме травяного цвета, состоящем из двубортного жакета и широких брюк. Наряд она дополнила черными ботильонами.
На другом фото Мендель позирует в черной водолазке, черном жакете и серых брюках. Ее уши украшают серьги-кольца.
Ранее она показывала снимки, на которых была запечатлена в голубой рубашке, завязанной на талии, и черных брюках. Свой аутфит она дополнила укладкой с мокрым эффектом и нежным макияжем.
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