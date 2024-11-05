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В травяном костюме и голубой водолазке: пресс-секретарь Байдена экспериментирует с цветами в образе

В травяном костюме и голубой водолазке: пресс-секретарь Байдена экспериментирует с цветами в образе

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер в ярком наряде пришла на работу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в ярком деловом аутфите. Карин продолжает экспериментировать с цветами в своих луках. В этот раз она надела брючный костюм травяного оттенка, который сочетала с голубой водолазкой.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, свой образ она дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-кольца с камнями.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press
Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер красно-белый джемпер-поло с короткими рукавами и серебряными пуговицами скомбинировала с черной юбкой-карандашом.

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