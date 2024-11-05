В травяном костюме и голубой водолазке: пресс-секретарь Байдена экспериментирует с цветами в образе

Карин Жан-Пьер в ярком наряде пришла на работу.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в ярком деловом аутфите. Карин продолжает экспериментировать с цветами в своих луках. В этот раз она надела брючный костюм травяного оттенка, который сочетала с голубой водолазкой.
Как всегда, свой образ она дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-кольца с камнями.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер красно-белый джемпер-поло с короткими рукавами и серебряными пуговицами скомбинировала с черной юбкой-карандашом.
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