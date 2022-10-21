В травяном костюме и с новой прической: кронпринцесса Виктория на мероприятии в Худдинге

Шведская кронпринцесса Виктория посетила сегодня госпиталь в Худдинге и появилась на публике в весьма ярком луке и с новой прической.

Будущая королева Швеции посетила The Tobias Register в больнице Худдинге. Этот регистр сопоставляет людей, живущих с опасными для жизни заболеваниями крови, и доноров, которые хотят поделиться своими стволовыми клетками крови.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Принцесса приехала в брючном костюме травяного цвета, который сочетала с черной блузкой с бантом на шее, кожаными остроносыми сапогами на шпильках и клатчем. Свой сегодняшний образ Виктория дополнила золотыми плоскими серьгами, тонкой золотой цепочкой на шее и любимыми часами на запястье. У нее был легкий дневной макияж, а волосы в этот раз она собрала в высокий хвост.

Кронпринцесса выглядела очень хорошо и любезно пообщалась с пациентами и сотрудниками госпиталя.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Несколько дней назад, напомним, мы видели кронпринцессу в твидовом жакете и юбке-плиссе. Вместе с мужем - принцем Даниэлем - Ее Королевское Высочество присутствовала на праздновании 50-летия Апелляционного суда в Гетеборге.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем / Фото: Getty Images

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