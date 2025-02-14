В травяном жакете и брюках клеш: герцогиня Софи посетила авиабазу

Ее Высочество в качестве почетного командора авиации прибыла с визитом на базу Королевских ВВС Уиттеринг в Питерборо. На Софи был удлиненный блейзер травяного цвета с поясом, подчеркивающим талию от Giuliva Heritage, бежевый свитер с высокой горловиной, коричневые брюки клеш Gabriela Hearst и сапоги на каблуках.

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, надела серьги-полукольца Giulia Barela Jewelry и две золотые подвески на шее. Софи сделала лаконичный макияж и улыбалась на камеру.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Софи и ее муж принц Эдвард вернулись из поездки в Непал, некоторые ее образы из путешествия мы вам показывали.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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