В травяном жакете и брюках клеш: герцогиня Софи посетила авиабазу

Герцогиня Эдинбургская Софи продемонстрировала на публике практически весенний аутфит.
Ее Высочество в качестве почетного командора авиации прибыла с визитом на базу Королевских ВВС Уиттеринг в Питерборо. На Софи был удлиненный блейзер травяного цвета с поясом, подчеркивающим талию от Giuliva Heritage, бежевый свитер с высокой горловиной, коричневые брюки клеш Gabriela Hearst и сапоги на каблуках.
Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, надела серьги-полукольца Giulia Barela Jewelry и две золотые подвески на шее. Софи сделала лаконичный макияж и улыбалась на камеру.
Напомним, недавно Софи и ее муж принц Эдвард вернулись из поездки в Непал, некоторые ее образы из путешествия мы вам показывали.
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