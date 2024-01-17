В травяном жакете и молочной юбке: герцогиня Софи посетила благотворительную организацию

Ее Высочество прибыла поселение Кэтрин Лоу (KLS) - это благотворительная организация в Баттерси, которая была открыта покойной королевой-матерью когда та еще была герцогиней Йоркской в 1924 году.

В королевском аккаунте в X поделились фото королевы-матери Елизаветы, когда она посещала организацию в 1964 году.

KLS имеет 100-летний опыт борьбы с бедностью и изоляцией, а также объединения сообщества. Благодаря своим основным программам организация поддерживает более 500 уязвимых местных жителей, включая пожилых людей, семьи и беженцев.

In 1924, the Katherine Low Settlement was opened by Queen Elizabeth The Queen Mother, when she was Duchess of York.



➡️ Her Majesty returned in 1964 to mark @KLSettlement's 40th anniversary. pic.twitter.com/7QjAPVl2dJ — The Royal Family (@RoyalFamily) January 16, 2024

Героцгиня Эдинбургская приехала на блейзере цвета травы с поясом на талии Giuliva Heritage, под него надела кашемировый джемпер с воротником-стойкой цвета слоновой кости N Peal Cashmere и шерстяную юбку-миди Jil Sander. Софи обула коричневые сапоги из замши Gianvito Rossi и в руках держала клатч-конверт Sophie Habsburg.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Софи распустила волосы, сделала лаконичный макияж и надела золотые серьги с камнями в уши.

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