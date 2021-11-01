В трехцветном жакете и платье с V-образным вырезом: Юлия Тимошенко выступила на брифинге

Народный депутат сочетал в своем деловом луке разные цвета.
Сегодня, 1 ноября, Юлия Тимошенко выступила на брифинге. Там она показала новый деловой аутфит.
На политике был серый жакет с голубой вставкой сверху и бордовым воротником и голубое платье-футляр с V-образным вырезом.
Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди. На лице был нежный макияж и очки в черной изысканной оправе. Уши Тимошенко украсила серебряными серьгами-кольцами.
Напомним, недавно Юлия Владимировна показала в соцсети, как она покупала яблоки у бабушек у дороги на Черниговщине. Одета нардеп была в стильное черное пальто и туфли на шпильках.
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