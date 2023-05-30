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В тренче Burberry и очках-авиаторах: эффектный выход Джилл Байден

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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В тренче Burberry и очках-авиаторах: эффектный выход Джилл Байден

Эффектный выход Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден сегодня продемонстрировала еще один сдержанный и элегантный образ.

Первая леди США Джилл Байден одевается очень стильно. Она любит платья с цветочным принтом и со вкусом подбирает аксессуары и украшения. 

Эффектный выход Джилл Байден / © Associated Press
Эффектный выход Джилл Байден / Фото: Associated Press

Последний ее выход был очень сдержанным, но от этого не менее элегантным. На южной лужайке Белого дома, куда обычно приземляется президентский вертолет, она появилась в черном платье, черном тренче Burberry черных лодочках на шпильке и очках-авиаторах. Образ она дополнила золотыми серьгами и довольно массивным золотым украшением на шее. 

Обратите внимание, 71-летняя Джилл Байден ходит по зеленому газону на шпильках с не меньшей легкостью, чем это делала  50-летняя в то время Мелания Трамп. 

Эффектный выход Джилл Байден / © Associated Press
Эффектный выход Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
86
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