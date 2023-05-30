В тренче Burberry и очках-авиаторах: эффектный выход Джилл Байден

Джилл Байден сегодня продемонстрировала еще один сдержанный и элегантный образ.

Первая леди США Джилл Байден одевается очень стильно. Она любит платья с цветочным принтом и со вкусом подбирает аксессуары и украшения.

Эффектный выход Джилл Байден / Фото: Associated Press

Последний ее выход был очень сдержанным, но от этого не менее элегантным. На южной лужайке Белого дома, куда обычно приземляется президентский вертолет, она появилась в черном платье, черном тренче Burberry черных лодочках на шпильке и очках-авиаторах. Образ она дополнила золотыми серьгами и довольно массивным золотым украшением на шее.

Обратите внимание, 71-летняя Джилл Байден ходит по зеленому газону на шпильках с не меньшей легкостью, чем это делала 50-летняя в то время Мелания Трамп.

Эффектный выход Джилл Байден / Фото: Associated Press

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