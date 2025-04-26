В тренче Dolce & Gabbana и с сумкой Hermès: Мелания Трамп с мужем прибыла в Италию на похороны Папы Римского

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Италию, чтобы посетить похороны Папы Римского, которые пройдут 26 апреля в Ватикане. Это первый заграничный визит Дональда Трампа при его второй президентской каденции.

Президентских супругов запечатлели в международном аэропорту Леонардо да Винчи в Фьюмичино в Риме.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Перед отлетом в Италию Трамп у Белого дома пообщался с журналистами. А потом супругов сфотографировали, как они шли южной лужайкой на борт Marine One.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Для перелета первая леди выбрала двубортный тренч с поясом, под которым на ней был черный наряд. Аутфит Мелания дополнила черными остроносыми балетками с черными пряжками Roger Vivier и черной сумкой Hermès Birkin.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Жена президента сделала красивую прическу с локонами и надела на лицо черные очки.

Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на аудиенции у Папы Франциска в 2017 году (во время первой каденции ее мужа-президента) появилась в черном кружевном платье от Dolce & Gabbana и с черной мантильей на голове.

К слову, на похороны Папы Римского должно прибыть 50 президентов и 10 монархов.

Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press