В тренче и футболке с принтом: дочь Джо Байдена под прицелом папарацци в Белом доме

42-летнюю Эшли Байден сфотографировали с ее 53-летним братом Хантер на территории Белого дома, когда они направлялись на борт Marine One.

Вероятно, семья собралась в свой большой дом в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, чтобы провести там рождественские каникулы.

Эшли надела для перелета светлый тренч, джинсы и белую футболку с принтом. Также на ней была черная обувь украшенная камнями, а на плече висела большая сумка. Волосы дочь президента распустила и надела на глаза солнцезащитные очки в коричневой оправе.

Эшли и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Хантер же был в джинсах, ботинках и черной куртке. На голове у него была кепка с надписью USA, а на глазах очки-авиаторы, который также любит носить его отец. Мужчина вел за руку своего маленького сына Бо, который выглядел очень стильно, ведь был в зеленой куртке, кепке как у отца, и солнцезащитных очках.

Эшли и Хантер Байден / Фото: Associated Press

Также можно заметить на заднем плане и мать малыша - Мелиссу Коэн, которая оделась во все черное.

Эшли и Хантер Байден / Фото: Associated Press

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